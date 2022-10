Fracture costale : comment soigner une fracture des côtes ?

Facteurs de risque

Tout le monde peut être confronté à la fracture de côte mais c’est vrai que certaines personnes, qui pratiquent un sport à risque - comme la boxe ou le rugby - sont plus exposées à ce risque. Les personnes souffrant d’ostéoporose ou encore d'une insuffisance respiratoire également. Quant aux personnes âgées, elles sont plus à risque de faire des complications sur une simple fracture de côtes.

Complication éventuelle

Il y a un risque de pneumothorax quand le traumatisme est très violent. Il se définit par une présence anormale d'air ou de gaz au niveau de la cavité pleurale. Résultat : le poumon ne va pas pouvoir s’expanser de manière naturelle, lors de l’inspiration il va se rétracter et donc la détresse respiratoire va être de plus en plus importante.

Chez les plus âgés, la fracture costale peut être dangereuse parce que ça va l’empêcher de respirer normalement et de tousser, ce qui peut entraîner des pneumonies par déficit de ventilation pulmonaire. C’est donc une situation à risque et la personne âgée doit être surveillée de près.