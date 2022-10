Foyer de grippe aviaire à Tongres: des exploitations de la Province de Liège sous surveillance

Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène a été détecté dans une exploitation commerciale de poules pondeuses à Tongres, dans la province du Limbourg, annonce l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) lundi. Les volailles et oiseaux y ont été euthanasiés. Une zone de protection de 3 km ainsi qu'un périmètre de surveillance de 10 km ont été établis autour du foyer, jusqu'en province de Liège, les communes de Crisnée, Oreye, Awans et Juprelle sont notamment concernées.

Des zones de protection et de surveillance sont automatiquement mises en place, conformément aux législations européenne et belge, afin d'éviter toute autre propagation du virus. Des mesures de biosécurité strictes y sont imposées et toute personne détectant des signes de maladie parmi ses volailles ou oiseaux doit consulter un vétérinaire.

L'Afsca conseille aux propriétaires de volailles de protéger leurs animaux autant que possible, notamment en couvrant le poulailler avec des filets pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. Depuis le 5 octobre, l'obligation de protection (soit en gardant les animaux à l'intérieur, soit en les plaçant sous des filets) est d'ailleurs à nouveau obligatoire pour toutes les exploitations avicoles enregistrées.

L'organisation rappelle que le nombre de cas confirmés de grippe aviaire chez les oiseaux sauvages a fortement augmenté au cours des dernières semaines. Elle s'attend à "une forte saison" de grippe aviaire.