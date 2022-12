"Foxes" au Théâtre Varia : un plongeon en enfance

La joyeuse équipe s’approprie les lieux comme d’une nouvelle cabane. Et quelle cabane ! La scène recèle de trappes et d’objets en tout genre qui prennent vie quand on a le dos tourné. Entre effets sonores, lumineux et marionnette, une part de magie et de mystère s’invite à l’ensemble… mais donne un rendu un peu brouillon. L’accumulation des idées de mise en scène perdra peut-être le jeune public, sans pour autant gâcher son plaisir.

"Foxes" propose un moment de douceur et de positivité qui fait du bien au moral par ce temps gris de décembre. Chacun vivra cette pièce avec son regard : l’enfant voudra participer aux jeux et camper avec la bande ; l’adolescent revivra ce moment de rupture avec son insouciance d’enfant ; l’adulte verra une invitation à retomber en enfance pour y puiser un peu de lumière. Et de la lumière, on en manque cruellement en ce moment.