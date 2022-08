Fournitures scolaires : les astuces pour ne pas trop dépenser

Aller à l’école en Belgique, c’est gratuit. Mais le matériel scolaire coute cher. Et cette année, encore plus cher avec l’augmentation du prix de l’énergie et de certains matériaux comme le papier.

Alors comment bien équiper votre enfant pour la rentrée tout en limitant vos dépenses ? Luana est allée voir des pros de la récup et leur a demandé leurs astuces !

Premièrement, on réutilise les fournitures scolaires de l’année dernière et on utilise ses marqueurs, crayons et stylos jusqu’au bout.

Ensuite, pour le matériel manquant, on s’approvisionne dans des ressourceries ou sur des sites de seconde main.

Et bien sûr, la règle d’or : on remplace uniquement le matériel quand il est cassé ou hors d’usage.

Avec ces quelques trucs simples, la rentrée devrait être douce pour votre portefeuille !