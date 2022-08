Fournitures scolaires : 4 conseils avant d'aller en acheter des neuves

Avant de prendre le chemin des supermarchés et autres papeteries, il convient de ressortir le cartable de votre enfant et faire le relevé de ce qui est encore utilisable. Hors de question de jeter ce qui ne peut être encore utilisé ne fut-ce que quelques semaines. Un demi-crayon ? Taillez-le et remettez-le dans le plumier. Ce stylo à bille n’est pas complètement vidé ? Il servira dès le 1er septembre. Cette farde est encore utilisable mais votre enfant la trouve dépassée ? Proposez-lui de la décorer à son goût. Arrêtez de jeter et offrez une nouvelle vie à tous ces objets scolaires abandonnés. Même la fin des cahiers de l’an dernier peuvent toujours être utiles en 2015 : comme matériel d’étude et de brouillon notamment.