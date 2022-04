Fourniture d’électricité, tarifs, partages : du changement en vue en Région wallonne

Le futur décret prévoit aussi une refonte des tarifs d’électricité. Actuellement, les consommateurs ont le choix, s’ils ont installé un compteur bi horaire entre deux plages horaires. Il y a les heures pleines et les heures creuses. La consommation en heure creuse, c’est-à-dire en deuxième partie de soirée et la nuit, est moins coûteuse.

La réforme prévoit de passer de deux plages à horaire à plusieurs. La tarification serait plus intéressante dans les plages horaires où l’offre d’électricité est plus importante que la demande. Aux consommateurs d’affiner leur consommation et d’être "acteurs". "Cela va dépendre de la manière dont chacun prend en charge ses propres choix", explique le ministre Henry. Au consommateur de "choisir de déplacer sa consommation lorsqu’il le peut, par exemple son lave-vaisselle, son eau chaude où l’électricité est moins chère", ajoute le ministre wallon de l’Energie.

Les consommateurs pourront aussi conclure plusieurs contrats de fourniture en même temps, si c’est possible techniquement. Les délais pour changer de fournisseur seront réduits à trois semaines. En cas de coupure de plus de six heures, les consommateurs auront droit, automatiquement, à une indemnisation.