Four Sisters trauma et féminisme au Musée Juif de Belgique

Sarah Kaliski : l'urgence

La véritable découverte de l’exposition est l’œuvre poignante et puissante de Sarah Kaliski qui dans ses dessins et peintures de corps, les réduits à des signes lourds de charge émotionnelle écrasante. Dans ce travail obsessionnel de reproduction des corps, tantôt affligés, tantôt faisant l’amour, tantôt enchevêtrés, on sent toute l’urgence et l’insatiable nécessité à expulser, à décharger cette douleur de l'horreur et du père absent par une présence des corps entre extase physique et lieu de tous les asservissements. Ce déchirement brut que l’artiste, avec des moyens réduits à l’essentiel, jette sur des supports qu'on croirait de récupération. Au final Kaliski nous parle de violence. Violence de l’amour dans l’extase ou le manque, violence faites au corps contraint, masse reproduite encore et encore oblitérant l’identité.