Foule en délire et journée à l'attaque : la tournée d'adieux émouvante de Thibaut Pinot sur ses terres

Thibaut Pinot a vécu une journée mémorable sur les routes du Tour de France ce samedi. Retraité en fin d'année, le Français roule ses derniers kilomètres sur les routes de la Grande Boucle. Mieux, le coureur Groupama-FDJ a eu le privilège d'arpenter ses routes d'entraînement sur cette 20e étape entre Belfort et Le Markstein. Sur les difficiles ascensions des Vosges, le Franc-Comptois ne s'est pas contenté de suivre le peloton et est passé à l'attaque, incité par des milliers de supporters totalement acquis à sa cause.

Cette ambiance de fête a atteint son climax dans l'avant-dernière ascension du jour, celle du Petit Ballon. Le fan club de Thibaut Pinot et plusieurs centaines d'autres supporters se sont donnés rendez-vous dans "le virage Pinot". Une véritable discothèque à ciel ouvert qui a explosé en voyant son coureur favori passer seul en tête de course.

Des images magnifiques et émouvantes, juste récompense pour la carrière de ce grand coureur qui aura, à sa manière, marqué l'histoire du cyclisme français.