Fouilles belges dans une colonie militaire romaine

Cécile Evers est archéologue et historienne de l’art. Spécialisée en sculpture gréco-romaine, elle dirige le département Antiquité des Musées royaux d’Art et Histoire, où elle est conservatrice des Antiquités étrusques, romaines et gallo-romaines.

Cécile Evers dirige les fouilles belges sur le site d’Alba Fucens en Italie centrale, dans les Abruzzes. Ce site, situé à une centaine de kilomètres à l’est de Rome, est l’une des plus anciennes colonies militaires romaines.

Les archéologues belges ont été présents sur le site de 1949 à 1979. Les fouilles y ont repris en 2007, sous la direction de Cécile Evers. Le chantier est mené par le CRea-Patrimoine de l’ULB (Centre de recherches en Archéologie et Patrimoine), en partenariat avec les Musées royaux d’Art et Histoire et en collaboration avec d’autres institutions scientifiques tant belges qu’étrangères.

Des équipes belges de restauration, appartenant aux MRAH et à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre, participent également aux campagnes de recherches archéologiques. Celles-ci travaillent à l’étude, au nettoyage, à la reconstitution et au conditionnement des objets découverts. Parmi les plus spectaculaires, notons un énorme (5 x 3 m) calendrier pourvu de fastes consulaires (une liste des consuls), conservé en centaines de fragments d’enduit blanc avec des inscriptions peintes en rouge et les murs recouverts de marbres de couleurs de la Salle aux Marbres. De gigantesques puzzles…