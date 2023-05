Fou de rage, le tennisman Mikael Ymer éclate la chaise de l'arbitre et est disqualifié à Lyon

Mikael Ymer a été disqualifié du tournoi de tennis de Lyon mercredi après avoir frappé violemment la chaise de l'arbitre lors de la rencontre qui l'opposait au Français Arthur Fils.

Le Suédois, 53e joueur mondial, avait contesté quelques instants plus tôt une décision arbitrale, estimant que le retour de son adversaire était dans le couloir et non sur la ligne.

Le joueur de 24 ans a plusieurs fois invité l'arbitre de chaise à descendre sur le court pour vérifier la marque laissée par la balle sur la terre battue. Une proposition déclinée sans réelle justification.

La rage d'Ymer a éclaté quelques minutes plus tard lorsqu'Arthur Fils a breaké le Suédois pour mener 6-5 dans le premier set. Deux coups de raquette violents ont été assénés à la chaise de l'arbitre, provoquant inévitablement des dégâts.

Un comportement qui n'a pas été pardonné puisqu'Ymer a été disqualifié et renvoyé chez lui.