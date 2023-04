La 17e édition de Courants d’airs s’ouvre ce mercredi 19 avril. Au programme : 32 projets menés par des étudiants qui proviennent des quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Musique, théâtre, opéra, cirque, arts plastiques, performance, art de rue, le vent de la jeunesse souffle sur Bruxelles dans un esprit d’ouverture, de partage et de découverte. La programmation complète sur le site conservatoire.be

Le Festival est organisé par le Conservatoire Royal de Bruxelles en collaboration avec Mons Art2 le conservatoire de Liège, l’IAD, l’INSAS et l’Académie Royal des Beaux-Arts de Bruxelles. Il permet à de nombreux étudiants de se confronter à l’épreuve du plateau. 300 étudiants nous attendent. Les spectacles sont gratuits et la programmation investit de nombreux lieux du centre-ville : le Parlement bruxellois, la salle gothique de l’Hôtel de Ville, le club The Music Village, le Musée des Instruments de Musique, l’Espace Magh, la place de la Vielle Halles aux Blés et bien sûr, les locaux du conservatoire de Bruxelles.