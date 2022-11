"Fossiles & Fictions" au Musée L : quelles traces laisseront les humains ?

Nombreuses sont les espèces fascinantes, qui aujourd’hui éteintes, ont un jour peuplé notre planète. Certaines d’entre elles ont disparu des milliers d’années avant le premier Homme. Pourtant, elles sont connues de nos contemporains par les traces laissées sur leur passage. Ces empreintes se révèlent notamment par les fossiles, dont l’ammonite est sûrement le plus célèbre. Néanmoins, si une espèce devait gagner le marquage de notre planète c’est l’Homme qui l’emporterait haut la main. Entre déchets nucléaires, mers de plastique ou satellites, difficile d’affirmer que notre présence soit discrète.

L’histoire de l’évolution continue de s’écrire et notre présence comme celle du reste de la biodiversité actuelle n’est jamais garantie. Du 25 novembre au 26 mars 2023, au Musée L, à Louvain-la-Neuve, l’exposition Fossiles & fictions : Après nous les méduses ? nous rappelle le caractère cyclique de la vie. À travers une série de fossiles, les visiteurs sont plongés dans l’histoire de l’évolution et découvrent l’incroyable diversité d’un monde disparu. En parlant de ce qui a été et qui n’est plus, l’exposition interroge le monde de demain. Les fossiles sont de précieux témoins pour comprendre les changements et défis environnementaux à venir.

Pour rendre cette exposition ludique et éducative, arts et sciences se croisent grâce aux réalisations d’étudiant·es en arts visuels de l’école ART². Ils y présentent leurs visions de nos fossiles futurs, des animaux que nous connaissons, rappelant au passage comme l’imagerie est influencée par nos imaginaires. Par le biais du dessin, de la gravure, de la sculpture, de la photographie, de la modélisation 3D et de la communication visuelle et narrative, ils redonnent vie à certaines espèces disparues et développent des visions possibles du futur humain et non-humain, qu’il soit dystopique ou attrayant.

Des visites guidées et visites ateliers sont organisées tout au long de l’exposition.