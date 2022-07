Fossiles de dinosaures et business... un marché juteux qui agace les paléontologues

Le Tyranosaurus Rex, c’est l’un des dinosaures qui fascine le plus et qui a le plus de valeur. Mais le spécimen le plus cher de l’histoire c’est Stan, un grand T-Rex américain exposé, lui aussi, au Musée des sciences naturelles de Bruxelles, enfin on peut en admirer plus précisément une reproduction, un moulage en 3D. C’est que l’original a été vendu aux enchères à 32 millions de dollars. Des sommes astronomiques qui peuvent faire rêver comme ce visiteur qui avoue que s’il avait de l’argent, il l’aurait sans doute acheté. D’autres visiteurs en revanche, se demandent pourquoi on ne donne pas davantage de moyens à nos musées pour leur permettre d’acquérir ce genre d’objet...