Fosses-La-Ville : le Laetare est maintenu et rendra hommage aux victimes de Strépy-Bracquegnies

Le protocole de sécurité identique à celui des dernières éditions

La foule sera libre de suivre le cortège et de lancer des confettis pour chasser l’hiver, mais ce strictement à l’intérieur de Fosses-La-Ville. En effet, des containers ainsi que des camions seront placés aux quatre axes principaux : “Une réunion de sécurité s’est tenue la semaine dernière, et nous avions déjà décidé de sécuriser les entrées de la ville. Les artères principales, à savoir la chaussée de Namur, la chaussée de Charleroi, la route de Bambois et celle de Tamines, seront donc bloquées. Mais ce n’est pas inédit : nous avions aussi déployer ces efforts en 2017, 2018 et 2019.” explique Philippe Leclerq.