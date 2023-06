Fosses-la-Ville : « Bons Baisers de Bambois-Plage »

Dans les années 50, il n’était pas rare que des milliers de visiteurs se pressent sur les berges du lac qui comptait un plongeoir de 10 mètres de haut baptisé " la girafe ". On y pratiquait aussi la pêche, le pédalo et la voile. Un petit tour en bateau à moteur était également proposé. Toutes ces activités liées au tourisme de masse ont impacté le site qui a été fermé durant de longues années. Déserté en 1976, il connaîtra une seconde vie dès la fin des années 90. Le lac est dépollué ; 12 jardins thématiques sont progressivement aménagés avec l’objectif que Bambois ne soit plus uniquement un lieu touristique mais aussi un site naturel et didactique. Aujourd’hui, il peut encore attirer exceptionnellement plus un millier de visiteurs mais ceux-ci doivent désormais se baigner dans une zone limitée. Plus aucune embarcation n’est par ailleurs autorisée sur l’eau afin de préserver au mieux ce site exceptionnel de 48 hectares dont une bonne partie est classée Natura 2000.