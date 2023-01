Forum économique mondial : des leaders politiques et économiques du monde entier se réunissent ce lundi à Davos

Les leaders politiques et économiques du monde entier se réunissent dès lundi à Davos, petit village des montagnes suisses, à l'occasion du Forum économique mondial. Si le coronavirus ne devrait plus jouer les trouble-fêtes, la crise énergétique et l'inflation constitueront les dossiers sensibles de cette nouvelle édition. Le thème de cette année est la "Coopération dans un monde fragmenté".

Fondé en 1971 par l'économiste allemand Klaus Schwab, cet événement international rassemble chaque année des leaders politiques, des chefs d'entreprises et des représentants d'ONG. Il s'agit du plus gros événement de ce type. Il est vu comme une plateforme d'échange d'idées et de lobbying, permettant d'aborder diverses questions sociétales et géopolitiques.

Au total, 2700 participants, un nombre record, sont attendus. Parmi eux, une cinquantaine de chef d'État seront présents ainsi que 1500 chefs d'entreprises. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le chancelier allemand Olaf Scholz et le secrétaire-général de l'OTAN seront notamment présents.