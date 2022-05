Forum de Davos: cette année, 263 millions de personnes pourraient encore basculer dans la pauvreté, selon Oxfam

"Les populations des pays les plus pauvres dépensent pour leur alimentation une part de leurs revenus deux fois plus élevée que celle des pays riches" et ces hausses provoquent des bouleversements sociaux et politiques.

Inflation record

Les pays riches aussi accusent le coup. L'inflation demeure à des niveaux records dans la zone euro, atteignant 7,4% en avril, tout comme en mars, alors qu'elle ne s'élevait encore qu'à 1,6% en avril 2021, selon des données d'Eurostat, l'office européen de statistiques.

"Après plus de deux ans de pandémie ayant entraîné" plus de six millions de décès selon les chiffres de l'université américaine John Hopkins, qui font référence, "et une destruction économique généralisée, les responsables politiques présents à Davos doivent choisir: agir en tant que mandataires des milliardaires qui pillent leurs économies, ou prendre des mesures ambitieuses dans l'intérêt de la vaste majorité", assène Oxfam.

Parmi ces mesures, l'organisme plaide pour des impôts permanents sur la fortune, un impôt sur les bénéfices excédentaires de 90% "afin de récupérer les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises", la fin des monopoles dans les entreprises agro-industrielles et la promotion d'une production et de marchés locaux, tout en régulant la spéculation financière sur les marchés de matières premières agricoles.