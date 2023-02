Fortnite, Warzone et League of Legends: 3 jeux pour développer des compétences au travail

Les jeux vidéo, utiles pour développer des compétences professionnelles? Et pourquoi pas. L'idée commence à faire son chemin et semble se confirmer à travers une enquête menée par le prestataire de service RH Randstad auprès de 3.763 répondants. Fortnite, Warzone et League of Legends surtout se démarquent.

En tout, huit jeux vidéo ont été passés au crible: Minecraft, League of Legends, Apex Legends, Public Grounds Unknown Ground (PUBG), Call of Duty: Warzone, FIFA, Fortnite: Battle Royale et The Legend of Zelda: Breath of The Wild/Links Awakening/Skyward Sword. Interrogés sur leur expérience de "gaming", les participants étaient invités à indiquer quelles compétences ils pensaient développer en s'adonnant aux différents jeux en question. Pour chaque compétence pointée suivait un test diagnostique.

Résultat? Leadership, travail d'équipe, communication, sens critique, perception visuelle, multitasking, persévérance, capacité décisionnelle et automotivation... pas moins de neuf compétences, sur les douze suggérées dans la liste, seraient développées en jouant à au moins un (ou plusieurs) des huit jeux vidéo soumis aux testeurs, ressort-il de l'enquête. Les trois aptitudes pour lesquelles aucune preuve de développement n'a été trouvée (pour le moment) sont la résolution de problèmes, la gestion de conflits et la gestion du temps. Quant à l'automotivation, au travail d'équipe et au sens critique, ce sont les 3 compétences favorisées par le plus grand nombre de jeux.

Parmi l'échantillon analysé, un jeu vidéo se distingue nettement des autres, selon l'étude: Fortnite, qui permettrait de développer 6 compétences au total (communication, sens critique, perception visuelle, automotivation, persévérance et travail d'équipe).

"Des jeux tels que Fortnite, Warzone et League of Legends semblent offrir des possibilités très pertinentes dans le cadre du travail. Il s'agit de jeux très populaires, caractérisés par une grande communauté active (Steam, Youtube, Twitch)", commente Sébastien Cosentino, porte-parole chez Randstad. "Ces jeux développent le plus large panel de compétences par rapport aux autres jeux étudiés", ponctue-t-il.