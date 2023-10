Fortnite : Shell fait la promotion des carburants fossiles sur le jeu d’Epic Games

Comme nous l’explique Media Matters for America, une organisation à but non lucratif de journalisme aux USA, la marque de carburant néerlandaise s’est alliée avec plusieurs créateurs de map sur le jeu d’Epic Games afin de créer "Shell Ultimate Road Trips" six zones et six défis, à relever dans la voiture de votre choix évidemment.

Cette campagne, destinée à promouvoir le "nouveau carburant amélioré et premium" de Shell fait surtout écho au volte-face de la marque face aux énergies fossiles seulement 2 ans après avoir annoncé des objectifs de réduction de sa production de pétrole de 1 à 2% par an, et ce après une année 2022 record pour les bénéfices de l’industrie pétrolière.