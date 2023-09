Fortnite : le prix des V-Bucks va augmenter en Belgique

Les V-Bucks, la monnaie virtuelle du battle royale d’Epic Games, verront leur prix augmenter dès le 27 octobre prochain.

Comme tout un tas d’autres pays, la Belgique est concernée par cette augmentation. Selon Epic Games, "ces ajustements sont basés sur des facteurs économiques tels que l'inflation et les fluctuations monétaires, et suivent des alignements de prix similaires récemment réalisés au Royaume-Uni, au Canada et au Mexique."

Voici les nouveaux prix en Euros :

1000 V-Bucks : 8,99 euros (au lieu de 7,99 euros)

2800 V-Bucks : 22,99 euros (au lieu de 19,99 euros)

5000 V-Bucks : 36,99 euros (au lieu de 31,99 euros)

13.500 V-Bucks : 89,99 euros (au lieu de 79,99 euros)

Soit une augmentation qui se situe en moyenne entre 12 et 15%. D’autres packs sont concernés par cette augmentation, à savoir :

Pack Pirate préhistorique : 4,49 euros

Pack Coursier délivré : 17,99 euros

Pass de combat : 8,49 euros

À noter que l’abonnement au Club Fortnite n’augmentera pas, et restera (pour l’instant) à 11,99 euros par mois. Celui-ci vous donne droit notamment à 1000 V-Bucks et aux passes de combat tous les mois.