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Гру Fortnite порівнюють з наркотиком | Le jeu Fortnite, une drogue?

© Epic Games

il y a 53 minutesTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Саме в цьому канадські родини звинувачують Epic Games. За їх словами, своєю грою "Fortnite" вона створює залежність серед своїх підписників, порівнянну з тією, "яку можуть створити героїн або кокаїн". Троє батьків, які подали скаргу, засуджують "фізичні та психологічні" симптоми, такі як "мігрень", "біль у спині", а також "значні соціальні розлади". На їхню думку, Fortnite також сприятиме перевитратам.

Троє батьків та їхні адвокати вимагають "моральних і матеріальних збитків, а також відшкодування послуг", зокрема, відшкодування всіх покупок, зроблених неповнолітніми гравцями.

 

Повідомляється, що одному з гравців, 13 років, поставили діагноз "інтернет-залежність". Інший, якому на той час було 13 років, грав щонайменше 3 години на день, іноді серед ночі. Він налічує майже 8000 ігор Fortnite за 2 роки. Одна дитина також витратила  більше 4000 євро у віртуальній валюті або аксесуарах, які пропонуються в грі.

Компанія Epic Games стверджує, що доказів недостатньо, що немає експертного висновку чи медичної документації, яка підтверджує негативний вплив відеоігор. Справа буде розглянута найближчими місяцями в судах Квебеку.

 

Des familles canadiennes en procès contre les créateurs de "Fortnite"

 

C’est ce que des familles canadiennes reprochent à la société Epic Games. Selon eux, avec son jeu " Fortnite ", elle crée une dépendance chez ses adeptes, assimilable à celle " que peut créer l’héroïne ou la cocaïne ". Les trois parents à l’origine de la plainte dénoncent des symptômes "physiques et psychologiques" tels que "des migraines", des "douleurs dorsales" ainsi que "des troubles sociaux importants". Selon eux, Fortnite encouragerait également des dépenses excessives.

Les trois parents et leurs avocats réclament des "dommages moraux et matériels ainsi que la restitution des prestations", notamment le remboursement de tous les achats effectués par des joueurs mineurs.

 

L’un des joueurs, âgé de 13 ans, aurait reçu un diagnostic de " cyberdépendance ". Un autre, âgé de 13 ans, à l’époque, jouait minimum 3 heures par jour, parfois au milieu de la nuit. Il est à presque 8000 parties Fortnite en 2 ans. Un de ces enfants aurait également dépensé plus de 4000 euros, en monnaie virtuelle ou accessoires proposés dans le jeu.

La société Epic Games avance que les preuves sont insuffisantes, qu’il n’y a pas de rapport d’expertise ni de dossier médical attestant des effets indésirables des jeux vidéos. L’affaire sera plaidée dans les prochains mois, devant les tribunaux québécois. 

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