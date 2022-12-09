Гру Fortnite порівнюють з наркотиком | Le jeu Fortnite, une drogue?

Саме в цьому канадські родини звинувачують Epic Games. За їх словами, своєю грою "Fortnite" вона створює залежність серед своїх підписників, порівнянну з тією, "яку можуть створити героїн або кокаїн". Троє батьків, які подали скаргу, засуджують "фізичні та психологічні" симптоми, такі як "мігрень", "біль у спині", а також "значні соціальні розлади". На їхню думку, Fortnite також сприятиме перевитратам.

Троє батьків та їхні адвокати вимагають "моральних і матеріальних збитків, а також відшкодування послуг", зокрема, відшкодування всіх покупок, зроблених неповнолітніми гравцями.

Повідомляється, що одному з гравців, 13 років, поставили діагноз "інтернет-залежність". Інший, якому на той час було 13 років, грав щонайменше 3 години на день, іноді серед ночі. Він налічує майже 8000 ігор Fortnite за 2 роки. Одна дитина також витратила більше 4000 євро у віртуальній валюті або аксесуарах, які пропонуються в грі.

Компанія Epic Games стверджує, що доказів недостатньо, що немає експертного висновку чи медичної документації, яка підтверджує негативний вплив відеоігор. Справа буде розглянута найближчими місяцями в судах Квебеку.