Fortnite : le jeu a sa propre version de "Only Up !" et c’est immense

Très simplement, des joueurs de Fortnite ont eu la bonne idée de recréer Only Up ! dans leur jeu. Bien que moult éléments diffèrent et que l’initiative ait été lancée par des fans (et non pas par Epic Games eux-mêmes), la map Fortnite’s Only Up ! fait un carton.

A l’heure actuelle, Fortnite’s Only Up ! compte plus de 50.000 joueurs actifs, soit le décuple d’Only Up !, le jeu original.