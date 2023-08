Fortnite et Payday 3 : une potentielle collaboration ?

Le lancement de la saison 4 de ce chapitre 4 de Fortnite aura lieu ce vendredi 25 août. La sortie de Payday 3 étant prévue pour le 21 septembre prochain, il est totalement possible que celle-ci soit accompagnée d’un partenariat avec Fortnite pour faire un coup de promo dans le lancement du jeu.

Pour l’instant en tout cas, rien n’a été annoncé officiellement. Et quand on sait que le compte de Payday 3 a souvent tendance à faire des blagues sur X, il n’est pas exclu que le commentaire n’ait rien d’un teaser et soit juste un moyen de jouer avec les sentiments de fans pour s’amuser.