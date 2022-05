Fortnite est de retour sur iOS, voici comment y jouer

Le battle royale d’Epic Games avait disparu de l’App Store en 2020. Mais le voici de retour, par un moyen détourné.

Merci Microsoft

Fortnite fait en effet son grand retour… grâce au Xbox Cloud Gaming de Microsoft. Le jeu n’est donc toujours pas disponible sur l’App Store, mais s’appuie simplement sur la plateforme de cloud gaming de la firme de Redmond.

Pour en profiter gratuitement, il suffit donc d’ouvrir votre navigateur sur iPhone ou iPad, de vous rendre à cette adresse, et de créer un compte ou vous connecter à un compte préexistant. Ensuite, vous pourrez profiter de Fortnite, ou vous abonner pour jouer à d’autres jeux comme Dead By Daylight, Trek to Yomi, Bugsnax ou NBA 2K22.

Fortnite devient donc le premier jeu free-to-play à rejoindre le cloud de la Xbox, et le premier titre jouable gratuitement. Une bonne nouvelle pour les fans du battle royale, et la preuve que Microsoft croit dur comme fer à sa plateforme. Le service s’offre ainsi une belle publicité, tout en faisant un joli pied de nez à Apple.