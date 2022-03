Fortnite : Epic Games versera deux semaines de bénéfices à l’Ukraine

Du côté des achats concernés, la liste est longue. “Les bénéfices de tous les achats en argent réel effectués dans Fortnite entre le 20 mars et le 3 avril 2022 seront distribués. Cela inclut les packs de V-bucks, les packs du Club de Fortnite, les Passes de combat reçus en cadeau et les packs cosmétiques achetés avec de l'argent réel (tels que le pack Envoyé du vide). Les achats en boutique physique d'objets cosmétiques du jeu et de cartes de V-bucks seront inclus s'ils sont échangés dans le jeu pendant cette période.”

Autant dire qu’il s’agit d’un bon moyen de soutenir l’Ukraine tout en s’amusant. Quant aux joueurs inscrits au Club de Fortnite, ils pourront également participer. “Nous inclurons tous les fonds issus des abonnements existants ou renouvelés au Club de Fortnite traités entre le 20 mars et le 3 avril 2022. Toutes les nouvelles inscriptions au Club de Fortnite réalisées entre le 20 mars et le 3 avril 2022 seront également ajoutées.”

Le programme pendra fin dans deux semaines.