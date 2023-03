Fortnite : Epic Games doit rembourser 245 millions de dollars et écope d’une amende de 275 millions

La Federal Trade Commission (FTC) a finalisé hier une ordonnance obligeant Epic Games, le fabricant du jeu vidéo Fortnite, à payer 245 millions de dollars aux consommateurs pour régler les accusations selon lesquelles la société a utilisé des "schémas obscurs" pour inciter les joueurs à effectuer des achats non désirés et laisser les enfants accumuler des frais non autorisés sans implication parentale.