Fortes pluies : pourquoi craindre des inondations par ruissellement ? Et comment y remédier ?

On pourrait modeler les paysages afin de rendre les zones cultivables plus résilientes. Ainsi, les énormes champs sont plus vulnérables au ruissellement. Aurore Degré explique : "Si on les découpe en taille plus raisonnable et si on alterne des cultures plus à risques avec des cultures qui infiltrent mieux l’eau, on améliore la situation. On peut aussi installer des barrières sous forme de bandes enherbées ou des taillis."

Et de poursuivre : "dans les zones urbanisées, on devrait mieux gérer ces 'coups d’eau', cette eau chargée en boue ne devrait plus arriver dans les égouts. On pourrait en aménageant des parcs urbains, créer ce qu’on appelle des jardins de pluie, des petites retenues d’eau que l’on stocke pour pouvoir la réutiliser ensuite, par exemple, sur les cultures."