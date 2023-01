Fortes pluies : plusieurs cours d’eau wallons sont sortis de leur lit ce dimanche

C’était une conséquence attendue des fortes pluies observées en début de weekend: plusieurs cours d’eau wallons ont franchi ce dimanche les seuils d’alerte de la Région wallonne, et se sont inscrits en rouge sur les cartes hydrométriques.

Dans le sud de la Province de Namur, l’Eau Noire et ses affluents ont ainsi atteint des débits importants et ont parfois inondé des champs et des prairies, voire des campings situés sur les berges. Les pompiers ont cependant eu très peu d’interventions dans des habitations, et ils ne déplorent pas de dégâts particuliers.