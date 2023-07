Fortes pluies et inondations balaient le nord-est des Etats-Unis et font au moins un mort

Au moins une personne est morte lors d'importantes inondations provoquées par des torrents de pluie qui continuent de se déverser lundi matin dans le nord-est des Etats-Unis, selon les autorités.

Les Etats de New York, du New Jersey, du Connecticut, de Pennsylvanie, du Massachusetts et du Vermont faisaient tous l'objet d'alertes aux crues subites émises par les services météorologiques américains (NWS) à 06H00 locales (12H00 HB), qui préviennent que ces inondations peuvent être "mortelles".

L'état d'urgence a été déclaré dans le Vermont et dans plusieurs comtés de l'Etat de New York, notamment le comté d'Orange, où les autorités ont confirmé que les intempéries avaient fait une victime. Selon les médias américains, il s'agit d'une femme, emportée par une rapide montée des eaux alors qu'elle tentait de quitter son domicile.

Dans l'Etat de New York, les fortes pluies ont provoqué dimanche des inondations "susceptibles de mettre des vies en danger", transformant les rues en torrent, emportant des pans de chaussées et des ponts, et bloquant des personnes dans leurs voitures. Plus de 12.000 clients ont été privés d'électricité dimanche soir, selon les services de la gouverneure de l'Etat, et 6.000 restaient sans courant lundi matin, selon le site spécialisé PowerOutage. Des autoroutes ont été fermées dimanche soir dans au moins cinq comtés de l'Etat.

D'importantes précipitations sont à nouveau attendues lundi et "jusqu'à mardi", a prévenu le NWS, et de nouvelles crues subites sont possibles.