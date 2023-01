Fortes pluies et débordements des rivières au sud-est du pays : le 1722 activé

Le vent et la pluie sont arrivés sur la Belgique ces dernières heures et devraient nous occuper jusqu’en fin de journée au moins. L’Institut Royal Météorologique a émis deux avertissements jaunes, l’un pour le vent qui va souffler en rafale jusqu’à 90 km/h à la côte et jusqu’à 70 km/h à l’intérieur des terres et l’autre pour la pluie qui devrait encore tomber en abondance d’ici demain. Notre équipe météo tient bien évidemment la situation à l’œil et vous pouvez retrouver nos dernières prévisions dans vos bulletins télévisés, sur le web et les réseaux sociaux.

Les cumuls d’eau pourront être importants par endroits et il est légitime de se demander quelles seront les conséquences sur les cours d’eau wallons.