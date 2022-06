Fortes pluies ce mercredi : à quoi s’attendre ?

Ce mercredi marque le retour d’une zone de pluie assez active. En effet, une perturbation traverse le pays d’ouest en est dès ce matin.

Elle apportera par endroits des cumuls de pluie estimés entre 5 et 15 l/m² (voir notre carte). C’est surtout les provinces de Namur et Luxembourg qui seront les plus touchés, jusqu’à 20 l/m². Rien de comparable par rapport à ce que nous avons connu ce dimanche. A priori, ces précipitations seront régulières et devraient correctement pénétrer dans le sol

Ce retour de la pluie est l’occasion de vous rappeler d’être prudent sur la route, car le risque d’aquaplaning sera bien présent. Limitez donc votre vitesse et adoptez une distance de sécurité raisonnable.