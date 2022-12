Fortes pluie et rafales de vent ce jeudi

Une accalmie plus durable se dessine pour le week-end de Noël avec le retour espéré d’un temps plus sec et plus lumineux. La douceur restera d’actualité avec 7 à 11°C samedi. Déjà un ciel plus chargé dimanche avec à nouveau de la pluie et de 9 à 11°C. Dès lundi, les températures devraient légèrement fléchir.