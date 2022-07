Fortes chaleurs : venez-vous rafraichir au Quai10 de Charleroi

Il fait une chaleur étouffante, vous peinez à vous lever de votre canapé où votre ventilateur brasse de l’air chaud. Le Quai10 de Charleroi dévoile son plan canicule pour vous aider à vous rafraichir tout en vous divertissant.

Le cinéma et l’Espace Jeu Vidéo du Quai10 reste ouvert tout l'été pour passer un moment au frais. Un film, une boisson fraîche et le temps de la séance, on oublierait la fournaise de dehors.

Dès que le thermomètre dépasse les 30 degrés, les séances sont à 6,50€ à la place de 8,50€ et cela, tout l’été !

Une belle occasion d’aller voir les récentes pépites cinématographiques en version originale, de s'essayer à un jeu-vidéo ou simplement de profiter de la brasserie pour partager un verre entre amis.

Informations pratiques

Quai10

Quai Arthur Rimbaud 10, 6000 Charleroi