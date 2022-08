Fortes chaleurs : quel impact sur notre santé ?

En Belgique, lorsque la température stagne au-dessus de 25 degrés pendant cinq jours, dont trois au-dessus de 30 degrés, on parle de canicule. Et en cette fin d’été, elle n’a pas épargné notre pays. La chaleur et la sécheresse ont eu un impact important sur la nature et la végétation. Mais aussi sur la santé.