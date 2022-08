Fortes chaleurs : les astuces des parcs animaliers pour garantir le bien-être des animaux venus du froid

Avec la hausse des températures, les parcs animaliers doivent jongler entre les différentes sensibilités de leurs locataires : certains adorent, mais d’autres détestent. Alors, comment les animaux venus du froid supportent-ils ces fortes chaleurs ? Dans le parc zoologique de Pairi Daiza, les solutions ne manquent pas.

Quand il s’agit des ours polaires, "nous préparons des glaces avec de la nourriture dedans", explique Tim Bouts, vétérinaire à Pairi Daiza. De cette façon, les ours jouent avec la glace pour tenter de récupérer les poissons. Autre solution : un plongeon dans une eau refroidie à 18 °C.

De leur côté, les morses sont plus sensibles à la chaleur. Ils bénéficient donc d’un traitement particulier, avec une eau refroidie jusqu’à 15 °C et beaucoup de glaçons (entre quatre et six fois par jour).