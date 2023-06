Fortes chaleurs et manque de pluie : pics de consommation d’eau jamais atteints en Brabant wallon

L’intercommunale pourra-t-elle suivre la cadence si le beau temps se maintient et qu’il ne pleut pas au moins un peu ?

"On n’a pas de problème de ressources aujourd’hui, parce qu’il y a eu une alimentation assez importante en mars et en avril, et l’hiver a été relativement bon. Mais c’est vraiment une question de capacité des installations de production d’eau, on atteint la capacité maximale au niveau des pompages, du stockage et de la mise en pression du réseau. On ne pense pas que ça ira plus haut que le week-end passé, où on a tenu le coup, mais on constate que c’est assez limite et on préfère prendre les devants et inciter la population à faire des économies d’eau là où c’est possible."