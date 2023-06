Fortes chaleurs : en voiture ou à la maison, que consomme la climatisation ?

Au prix actuel de l’électricité (27 €cent/kWh via un contrat variable d’un des principaux fournisseurs), la consommation de 200 à 300 kWh de ce climatiseur pour la saison estivale coûterait donc entre 51 et 81 euros. Un autre installateur annonce, lui, des chiffres plus bas. "En mode rafraîchissement, on a une consommation de l’ordre de, plus ou moins, entre 80 et 100 kWh pour les trois mois d’été, pour une utilisation de 450 heures sur la période de l’été, soit à peu près une utilisation de l’ordre de cinq heures par jour", explique Bastien Smet, chargé d’affaires chez Airclim.

Soulignons qu’un climatiseur de type pompe à chaleur n’a pas une consommation constante. La consommation est plus importante au démarrage si la différence de température est grande entre la température ambiante et celle que l’on souhaite atteindre. Ensuite, "une fois que la température est atteinte, 23-24 degrés, et que la machine fait du maintien de température, alors elle tourne au ralenti", explique Léonard Groynne.