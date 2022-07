Fortes chaleurs en Belgique : un important incendie entre Le Coq et Bredene, les pompiers mobilisés

Un incendie s'est déclaré mardi après-midi entre Le Coq et Bredene. Le feu s'est déclenché dans une voiture garée au bord des dunes et s'est ensuite propagé dans les dunes, selon la zone de police Bredene/Le Coq.

L'incendie s'est déclaré plus exactement près de Vosseslag. "Cinq voitures ont pris feu et cet incendie s'est propagé aux dunes", explique Dennis Goes, de la police locale.

La chaleur et la sécheresse ont entrainé une propagation rapide du feu. Les pompiers sont arrivés en nombre pour maitriser l'incendie et éviter qu'il ne se disperse davantage. Le vent présent en bord de mer est un facteur aggravant lors d'un incendie.