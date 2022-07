Fortes chaleurs en Belgique : où passer la journée sans subir le soleil ?

Les rayons frais des supermarchés.

Dans certaines grandes surfaces, les produits frais sont même entreposés dans une chambre froide. Il y fait alors entre 2 et 8 degrés. Et ce matin, certains clients s’y attardaient un peu. Comme cette femme : "on reste traîner un peu dans le frigo, mais pas trop longtemps sinon on attrape un rhume !". Attention, évidemment, au choc thermique. En 2018, à Helsinki en Finlande, un supermarché avait même décidé d’ouvrir ses portes la nuit : ses clients avaient ainsi pu passer une nuit fraîche !