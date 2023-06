Fortes chaleurs : attention à nos animaux de compagnie

Nos animaux de compagnie sont eux aussi affectés par les fortes chaleurs. Il importe donc d’être attentif et de les protéger.

"Ils ont moins de glandes sudoripares, donc ils ne transpirent que par les coussinets et en allaitant – c’est pour cela qu’ils allaitent quand ils ont chaud", pointe la docteure Morgane Daloze, vétérinaire urgentiste.

Et d’ajouter : "ils ont vraiment du mal à réguler leur température et donc après ils sont en hypothermie et en déshydratation. Ils font de l’insuffisance rénale. Et c’est ça souvent qui est fatal, c’est que les reins ne savent plus fonctionner."

Lorsque le cœur ne suit plus, l’oxyconcentrateur prend le relais. "Il va permettre de concentrer l’oxygène dans la cage", explique Céline Pirlet, assistante vétérinaire.