Forte croissance pour Engie en 2022, malgré un bénéfice net plombé par le nucléaire belge

Le géant énergétique français Engie a enregistré en 2022 une forte croissance dans la plupart de ses activités, dopé par la flambée des prix de l'énergie. Le groupe a vu son résultat net s'envoler en 2022, à 5,2 milliards d'euros pour 2022, contre 2,9 milliards d'euros en 2021, lors de la présentation des résultats financiers. Mais son bénéfice net est réduit de 95% par rapport à l'an dernier, à 200 millions d'euros, par d'importantes dépréciations comptables.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 93,9 milliards d'euros, en hausse de 62,2% par rapport à 2021. L'entreprise proposera par ailleurs une augmentation du dividende annuel brut à 1,40 euro par action, contre 0,85 euro en 2021.

Même si le groupe a vu ses résultats exploser en 2022, de lourdes charges et des pertes de valeur viennent assombrir le tableau. Le groupe voit son bénéfice net amputé à 95% sous l'effet de lourdes dépréciations et provisions, tombant à 200 millions d'euros, contre 3,7 milliards l'année précédente. Parmi ces charges, 2,8 milliards de pertes de valeur, largement dues aux provisions pour le démantèlement futur de ses centrales nucléaires belges. "Engie poursuit ses progrès en Belgique où nous avons signé en janvier un accord de principe avec le gouvernement pour prolonger Doel 4 et Tihange 3, a expliqué la directrice générale Catherine MacGregor. L'objectif, in fine, est de signer un accord définitif avant l'été". Le directeur général adjoint Finances, Pierre-François Riolacci, a souligné à cet égard que le nucléaire ne faisait pas partie des priorités stratégiques d'Engie.