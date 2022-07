Forte chaleur sur le Tour de France : "Boire entre 1L et 1,5L par heure mais ça ne suffit pas"

Le Tour de France et l’Union cycliste internationale ont assoupli leur règlement pour la 15e étape disputée dimanche entre Rodez et Carcassonne. En raison des températures élevées (jusqu’à 38 degrés), les ravitaillements seront facilités pour les coureurs et le délai d’arrivée sera plus long (+20%).

Les équipes et leur staff médical respectif ont bien évidemment pris des mesures pour permettre aux coureurs d’affronter cette vague de chaleur de la meilleure des manières.

Le Dr. Serge Niamke, membre du staff AG2R, nous a répété les conseils qu’il a donnés à ses coureurs avant le début de la 15e étape entre Rodez et Carcassonne. "Il fait 38 degrés à l’ombre mais sur le vélo on est à plus de 40°C. Le discours est simple, il faut penser à s’hydrater mais pas seulement. L’effort physique demande un apport calorique important. Les coureurs vont travailler sur la prise de boisson d’effort, la prise d’eau, de minéraux… boire 1 litre voire 1,5 litre par heure."