Forte baisse des plaintes auprès du service de médiation du secteur postal

L'année dernière, le médiateur pour le secteur postal a reçu 5635 plaintes recevables, ressort-il de son rapport annuel publié mercredi soir. Cela représente une baisse de 31,5% par rapport à l'année précédente. Le nombre de dossiers pour lesquels le service de médiation entreprend le démarrage d'une enquête et d'une médiation a également diminué d'environ un tiers (28%)

La baisse du nombre de plaintes s'explique, selon le médiateur, par un possible déclin des achats en ligne, un marché des lettres en baisse, une diminution des litiges avec les douanes pour les colis internationaux et une tendance prudente à une plus grande attention au destinataire de la part des entreprises postales.

La disparation d'un colis, première raison

Les 5635 plaintes recevables émanent de 2541 demandes de médiation considérées comme recevables, une demande pouvant associer plusieurs plaintes. Une solution à l'amiable a pu être trouvée dans 89% des cas. A contrario, 2891 requêtes ont été cataloguées comme irrecevables.

La disparition d'un colis (876 plaintes) demeure la raison principale pour laquelle les usagers postaux s'adressent au service de médiation, devant les doléances pour une indemnisation insuffisante en cas de disparition d'un colis ou d'une lettre (783) et l'absence de solution de la part du service clientèle (548).

Le médiateur rappelle que tout destinataire belge a droit à l'ouverture d'une enquête par l'opérateur postal concerné en cas de problème avec son envoi. "Trop souvent, le renvoi du destinataire par l'opérateur postal vers son expéditeur pour le règlement de son litige constitue une frustration supplémentaire pour le client et une raison pour contacter le service de médiation", note ce dernier.

Principal opérateur postal en Belgique, Bpost était concerné par 4802 plaintes sur les 5635. Le nombre de doléances attribuables à l'entreprise est cependant en forte diminution, constate le médiateur. La part de Bpost dans les demandes de médiation relatives aux colis chute également à 82% (88% en 2021).

Les autres entreprises postales représentent 18% de toutes les plaintes relatives aux colis. Si celles-ci sont en légère baisse pour UPS, DPD et GLS, elles sont par contre en forte augmentation pour Mondial Relay et PostNL. D'autre part, le service de médiation a enregistré l'an dernier les premières plaintes concernant Colis Privé et Homerr, indique-t-il dans son rapport annuel.