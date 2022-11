Forte augmentation du nombre de migrants vers l’Europe : les 27 approuvent un plan d'urgence

Deux routes migratoires attirent particulièrement l’attention des dirigeants européens. La route des Balkans. C’est là où se concentre le plus grand nombre de migrants vers l’UE aujourd’hui. Depuis le début de l’année, plus de 128.000 franchissements irréguliers des frontières de l’Union européenne y ont été observés. C’est deux fois et demie de plus que l’année précédente. L’autre point de passage privilégié par ceux qui veulent rejoindre l’Europe passe par la Méditerranée centrale. Cette année, plus de 85.000 personnes ont emprunté cette voie, au péril de leur vie. 1800 noyades ont été recensées.