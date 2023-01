Forte augmentation du nombre de blessures par feux d’artifice durant les fêtes

Entre Noël et Nouvel An, 155 personnes au moins ont été blessées par des feux d’artifice en Belgique. Un chiffre révélé par la Fondation des brûlés qui s’étonne. C’est beaucoup plus élevé que les autres années. L’an dernier, on dénombrait 68 blessés. Un nombre comparable aux années précédant la pandémie. Les mains et le visage sont les parties du corps le plus souvent touchées selon la Fondation. "C’est ce que l’on constate aussi chez nous", explique Patrick Persoons, l’infirmier en chef du centre des Grands Brûlés de l’Hôpital militaire de Neder, "Des blessures aux mains et au visage. Heureusement, les patients qui se sont présentés dans notre service n’ont pas eu besoin d’hospitalisation, ils ont pu rentrer chez eux après les soins".

Et les patients sont souvent très jeunes. "Ce qui m’a également étonné, c’est l’âge des victimes", poursuit-il, "de 15 à 25 ans pour la plupart en ce qui concerne notre service". Patrick Persoons qui s’inquiète aussi du fait que des personnes visent d’autres personnes avec des feux d’artifice. "C’est quelque chose de totalement nouveau, je n’avais jamais vu cela auparavant".

Acquisition illégale

De son côté, la Fondation des brûlés précise encore qu’il est frappant de constater que les victimes ont souvent été blessées par des feux d’artifice illégaux. Près de 70% des feux d’artifice se sont avérés avoir été acquis illégalement. La Fondation qui souligne que ces feux d’artifice proviennent souvent de Pologne et des pays voisins et que le manuel est alors rédigé dans une langue que la plupart des Belges ne comprennent pas. La Fondation plaide d’ailleurs pour une interdiction de l’utilisation et de la vente des feux d’artifice en Belgique.