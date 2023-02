Forte augmentation des demandes au guichet social de Farciennes en 2022

Christine Coda, assistante sociale, le constate tous les jours : il y a de plus en plus de demandes et de nouvelles personnes franchissent le pas de la porte. "C’est vraiment aussi une manière, d’après moi, de se sentir soutenu, aider, de se dire je ne vais pas faire n’importe quoi tout seul à la maison, je sais bien qu’il y a une assistante sociale qui n’est pas loin et qui est là pour m’aider, tiens, je vais aller voir ce qu’on peut faire pour m’aider", indique-t-elle.

Le guichet social est ouvert à tout le monde. Pas besoin, donc, de bénéficier du Revenu d’Intégration Sociale pour s’y adresser.