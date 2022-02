Fort Romeau : L’électro en altitude

Baptisé "Beings of Light", ce troisième album doit son titre aux convictions personnelles de Michael Greene. Face aux réalités d’un monde à l’arrêt, le producteur s’est en effet persuadé que le changement de paradigme devait d’abord venir des gens. C’est la théorie "Beings of Light" : chaque personne serait en mesure de rayonner à son niveau pour faire évoluer les choses à l’échelon international. À titre personnel, en tout cas, Fort Romeau ne fait pas les choses à moitié. Incisive et ultra percussive, la musique proposée sur ce troisième essai plonge au cœur d’un accélérateur de particules qui malaxe house, techno, kraut et disco. L’un des meilleurs cocktails de ce début d’année.