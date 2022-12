Fort Chabrol à Aiseau-Presles : l'individu entendu par la police

L'individu, qui était retranché à son domicile lundi matin, rue de Belle-Vue à Aiseau-Presles, en province de Hainaut, s'est finalement rendu aux forces de l'ordre, a confirmé peu avant 11h30 lundi le parquet de Charleroi.

Il est actuellement entendu par la zone de police locale. "Il détenait bien plusieurs armes avec autorisation", a confirmé le parquet de Charleroi. Une dispute conjugale et des menaces seraient à l'origine de l'intervention policière. "C'est la compagne qui a appelé la police et lors du contact établi avec le couple, l'individu a proféré des menaces aussi bien envers sa compagne qu'envers les forces de l'ordre", ajoute le parquet. La femme a été évacuée de l'habitation et placée en sécurité.

La zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes et les unités spéciales sont intervenues, lundi matin, à l'adresse mentionnée.

Un homme s'était retranché au sein de son domicile. Un périmètre de sécurité avait été établi et la rue a été temporairement fermée à la circulation.