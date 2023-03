Fort Boyard : le personnage de Vincent Lagaf va disparaitre

Alexia Laroche-Joubert, directrice de production d'ALP (Koh-Lanta, Fort Boyard, La Carte aux Trésors...), était l'invité de David Barbet dans l'émission "Le 6-8" sur La Une.

Elle nous dévoile les premières nouveautés concernant Fort Boyard 2023 : "Les atouts du Père Fouras ont bien fonctionné la saison dernière, on va renouveler cette partie là. Cela permet de surprendre les candidats et les téléspectateurs. Parmi les nouvelles épreuves, il y aura de la glissade."

Alexia Laroche-Joubert parle aussi d'un personnage de l'émission : Mégagaf. Incarné par Vincent Lagaf, la productrice confirme que le personnage ne reviendra pas : "Vincent avait une super épreuve mais elle était compliquée à faire car cela dépend des marées. C'était un gros investissement et on n'était pas certain de l'utiliser donc on a convenu d'arrêter le personnage."

Si Fort Boyard reviendra encore cet été sur les antennes de la RTBF, le monument va subir quelques travaux pour les prochains mois comme l'indique Alexia Laroche-Joubert : "On va annoncer des grands travaux pour refaire la lame devant le Fort qui a été détruite depuis plus d'un siècle. Cela va durer deux ans, on va faire ça en bonne intelligence avec les tournages."

