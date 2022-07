Fort Boyard et ses tigres virtuels secouent les habitués

Cette 33e saison de Fort Boyard, diffusée sur Tipik en télé (et disponible sur Auvio) secoue les habitués. Le fort est toujours là, son trésor et ses personnages clés – Père Fourras et Passe-Partout – le sont aussi. Par contre les tigres ont disparu. La production avait annoncé il y a quelques mois que Kashmir et Tosca, les deux tigres restants prendraient leur retraite anticipée pour des questions liées au bien-être animal : "Nous sommes très soucieux et attentifs au bien-être des tigres mais également des autres animaux présents sur le Fort. Nous sommes tout aussi attentifs à nos téléspectateurs et nous avons constaté une évolution des mentalités quant à la présence des tigres dans Fort Boyard". Au-delà de l'"évolution des mentalités", une loi française votée en novembre dernier interdit dans un délai de deux ans l’utilisation d’animaux non domestiques dans des jeux et émissions de variétés. En renvoyant ses tigres Fort Boyard choisit donc de se conformer à la législation avant l’échéance prévue.